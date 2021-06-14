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Журналисты опубликовали все 35 часов «пленок Медведчука»

14 июня 2021, 09:58

Журналисты опубликовали все 35 часов «пленок Медведчука»

Журналисты Bihus.Info опубликовали 35 часов записей телефонных разговоров народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, который оказались в распоряжении редакции.

Записи датируются 2014-2017 годами и лягли в основу журналистского расследования.

Также было опубликовано новое видео, в котором журналист Денис Бигус прокомментировал ситуацию вокруг «пленок Медведчука». В частности, он раскритиковал реакцию пятого президента и народного депутата от «Европейской Солидарности» Петра Порошенко, который ранее посвятил этой теме большую часть своего интервью телеканалу «Прямой».

«Единственное, чего мы еще не услышали, — это какой-то реакции Медведчука и каких-то ответов Порошенко. Извините, мне сложно назвать ответами его интервью на его телеканале. Это скорее демонстрация того, как говорить час, и ничего при этом по сути не сказать», — подчеркнул Бигус.

По его словам, разговоры Медведчука записали украинские спецслужбы. «Доказывать это уже нет особого смысла, потому что СБУ Офис генерального прокурора и НАБУ это уже сказали». А делали они это, как считает Бигус, в рамках масштабной спецоперации, которая началась в 2014 году.

Журналист отметил, что весь массив записей довольно хаотичен, в частности там есть много разговоров, которые не имеют никакого отношения к самому Медведчуку. В частности, есть звонки руководителей группировок «ДНР» и «ЛНР» в Кремль.

Бигус отметил, что большое количество разговоров Медведчука не попало на эти записи, потому что политик пользовался также защищенной линией связи. Журналист предположил, что в записях нет разговоров с Порошенко, потому что украинская спецслужба записывать разговоры президента просто не рискнула.

Также Бигус отверг версию о том, что записи разговоров могут быть сфальсифицированы: «Тот, кто прослушает полный массив, уже где-то на третьем часу поймет, почему это не так».

Журналисты Bihus.Info обнародовали ряд расследований, где фигурирует множество аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос Виктора Медведчука. Записанные переговоры велись начиная с 2014 года — как с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР», так и с политической окружением президента России Владимира Путина.

Первая часть расследования Bihus.Info рассказывала о становлении Медведчука в качестве переговорщика между Украиной и Россией. 

Из второй части стало ясно, как Медведчук завладел национализированной в 2015 году украинской частью нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

В третьей части рассказывается, как Медведчук и связанные с ним компании в 2014-2016 годах принимали непосредственное участие в покупке Украиной угля с шахт, которые находились под контролем «Л-ДНР».

В четвертой части рассказывалось о том, как именно Медчедчук участвовал в обмене пленными на Донбасса.

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