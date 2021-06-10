Порошенко назвал «зомбированием» расследование о «пленках Медведчука»

Народный депутат от «Европейской солидарности» и пятый президент Петр Порошенко раскритиковал серию расследований Bihus.Info, в которых журналисты обнародовали записи телефонных разговоров с голосом депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Прямой».



«Я считаю, что это классный образец не журналистики, а нейролингвистического программирования, точнее зомбирование, которое не имеет ничего общего с журналистикой», — сказал Порошенко.



Он отрицает, что в 2014 году в соглашении с Россией о торговле электроэнергии могла принять участие «компания-прокладка» его бизнес-партнера Константина Григоришина.



Порошенко утверждает, что «компания-прокладка» действительно существует, однако принадлежит она якобы олигарху Игорю Коломойскому. «И эта фирма-прокладка поставляет электроэнергию в Украине в 2020-2021 годах. И в вопросах электроэнергии, и в вопросах угля эти фирмы-прокладки обеспечили поставки энергетики на сумму, значительно превышающую 1 миллиард долларов», — сказал экс-президент.



Также он отрицает, что участвовал в махинации с газопроводом «Самара-Западное направление». Порошенко подчеркнул, что газопровод попытались вернуть в госсобственность именно во время его президенства. Сейчас, как он утверждает, газопроводом пользуются олигарх Коломойский и бывший глава «Укртранснафты» Александр Лазорко, которые якобы поставляют нефть компании «Роснефть».



Политик опроверг информацию о том, что газопровод обменяли у россиян на его завод в аннексированном Крыму. По словам Порошенко, руководство «Севастопольского морского завода» отказалось регистрироваться по российским законам, когда его конфисковала оккупационная власть Крыма. «Хочу подчеркнуть, что у Зеленского и во многих других собственность не конфисковали», — резюмировал депутат.

Порошенко прокомментировал информацию о незаконной закупке угля с шахт под контролем группировки «ДНР». Он утверждает, что уголь закупали с неподконтрольных территорий только в 2014 году во время энергетической блокады, которую организоавла Россиия, согласно украинскому законодательству.



Кроме того, Порошенко прокомментировал последний эпизод журналистского расследования. Из записи следует, что в 2015 году Медведчук сознательно затягивал процесс освобождения из плена «киборга» «Рахмана», чтобы это потом сделали на президентском уровне.



«Абсолютное скотство — использовать вопрос заложников, пленных в политической борьбе. Но я готов и к этому. Меня уже ничем не удивишь», — заявил пятый президент.



Порошенко подчеркнул, что очень активно боролся именно за «Рахмана». По его словам, россияне требовали обменять пленного на российского майора, а если бы его отпустили без решения суда, то это могло бы лишить Украину важнейших аргументов в суде против РФ.

Журналисты Bihus.Info обнародовали ряд расследований, где фигурирует множество аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос Виктора Медведчука. Записанные переговоры велись начиная с 2014 года — как с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР», так и с политической окружением президента России Владимира Путина.



Первая часть расследования Bihus.Info рассказывала о становлении Медведчука в качестве переговорщика между Украиной и Россией.



Из второй части стало ясно, как Медведчук завладел национализированной в 2015 году украинской частью нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».



В третьей части рассказывается, как Медведчук и связанные с ним компании в 2014-2016 годах принимали непосредственное участие в покупке Украиной угля с шахт, которые находились под контролем «Л-ДНР».



В четвертой части рассказывалось о том, как именно Медчедчук участвовал в обмене пленными на Донбасса.