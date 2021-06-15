В ОБСЕ конфликт на Донбассе назвали угрозой системе евробезопасности 

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ходе визита на восток Украины подчеркнула, что конфликт на Донбассе является одной из крупнейших угроз системе европейской безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Швеции в Украине.



Отмечается, что на повестке дня находятся вопросы региональной напряженности в связи с усилением активности России на украинской границе и в Крыму, а также вопросы прекращения огня на Донбассе.



«С июля прошлого года мы фиксируем все больше случаев нарушения режима прекращения огня каждый месяц. Соответственно мы получаем отчеты об увеличении количества жертв на востоке Украины. Эти потери, которые мы видим как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения, являются недопустимыми», — подчеркнула глава ОБСЕ.



Также она заявила о необходимости улучшить гуманитарную ситуацию для гражданского населения, в частности, увеличить возможность пересечения линии соприкосновения.



Действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 13-15 июня осуществляет рабочий визит в Украину.