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Пограничники разоблачили схему подделки тестов на COVID-19 в Меловом

15 июня 2021, 13:24

Пограничники разоблачили схему подделки тестов на COVID-19 в Меловом

На Луганщине пограничники раскрыли схему незаконного производства и реализации поддельных тестов на COVID-19. Этим занимался житель Мелового, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Мужчина с помощью компьютерного оборудования организовал изготовление поддельных тестов. Впоследствии через других соучастников он распространял фальшивки среди граждан, которые пересекали границу с РФ в пункте пропуска «Меловое».

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов продажи поддельных справок. В результате проведенных обысков были обнаружены поддельные ПЦР-тесты, справки-результаты ПЦР-исследования, блокноты с черновыми записями, флэш-носители, компьютерная техника, с помощью которой изготавливались тесты.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрений в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 190, ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

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