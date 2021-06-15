Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава МИД уверен, что на встрече Байдена и Путина не будет договоренностей «за спиной» Украины

15 июня 2021, 15:40

Глава МИД уверен, что на встрече Байдена и Путина не будет договоренностей «за спиной» Украины

На саммите президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным украинский вопрос будет одним из ключевых, однако никакие договоренности «за спиной» Украины достигнуты не будут. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга с главой ОБСЕ Анн Линде в Киеве.

«Хотя российская сторона говорит, что Украина будет одним из попутных вопросов, которых могут коснуться во время разговора, но на самом деле Украина будет одним из важных вопросов, который будут обсуждать», – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что украинская сторона «хорошо понимает позицию США», но не видит рисков того, чтобы на этой встрече была достигнута какая-то договоренность по Украине у нее «за спиной».

«Мы очень четко довели до наших партнеров, что никакие договоренности по Украине, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут», – сказал Кулеба.

Он добавил, что Украину никто не сможет заставить пересечь «красные линии» национальных интересов.

«Что бы ни происходило, какие бы сценарии ни случались, мы всегда будем стоять на защите интересов Украины и не воспримем каких-либо сценариев, в рамках которых будут пытаться нас заставить сделать что-то. Ничто не заставит нас пересечь "красные линии" наших национальных интересов», – резюмировал глава МИД.

Читайте также:

Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина?

Еще по теме

Люди
Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Кулеба
Прочее
Украина-Россия Украина-США

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:31
«ЛНР» отменила военные сборы резервистов
12:51
«ДНР» пока не собирается открывать свои КПВВ
12:19
«ЛНР»: От коронавируса в за сутки умерли три человека
09:55
На Луганщине из-за аварии более 1,5 тысяч абонентов остались без электроснабжения 
09:48
Пожар на шахте «ЛНР» продолжают тушить почти сутки
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 июня
15:48
«ЛНР» сообщила о пожаре на шахте. Горняков эвакуировали
23:00
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
22:25
Донбасс. Итоги недели 7 - 13 июня
16:08
КПП «Еленовка» будет временно разблокирован в понедельник
10:50
В Донецке горел магазин автошин
22:59
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
16:27
О добыче пресной воды для Крыма под Азовским морем придется забыть – Аксенов
11:41
«ДНР» похвасталась, что организовала более 5 тысяч автобусных рейсов за паспортами в Россию
11:23
«ДНР» заявила о 141 новом случае заражения COVID-19 за сутки
все новости
15:59
Долги по зарплате на госшахтах Донетчины превысили 650 миллионов гривен
15:44
Кулеба: РФ отвела от границы с Украиной не больше 12 тысяч военных
15:40
Глава МИД уверен, что на встрече Байдена и Путина не будет договоренностей «за спиной» Украины
15:35
Мариупольцу сообщили о подозрении в сепаратизме за репосты в соцсети
14:52
Украина настаивает на продлении мандата миссии ОБСЕ на границе с Россией
14:42
На Луганщине от осложнений из-за ковида умерло еще семь больных
14:37
Правозащитники просят Раду отменить штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию
13:45
В Краматорске откроется центр массовой вакцинации от коронавируса
13:31
«ЛНР» отменила военные сборы резервистов
13:24
Пограничники разоблачили схему подделки тестов на COVID-19 в Меловом
13:15
Красный крест отправил на Донбасс 56 тонн гуманитарного груза
12:51
«ДНР» пока не собирается открывать свои КПВВ
12:19
«ЛНР»: От коронавируса в за сутки умерли три человека
11:47
Зеленский не собирается распускать парламент
11:40
На Донетчине из-за коронавируса умерли еще десять человек 
все новости
ВИДЕО
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
12 июня, 22:59
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция