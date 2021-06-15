Глава МИД уверен, что на встрече Байдена и Путина не будет договоренностей «за спиной» Украины

На саммите президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным украинский вопрос будет одним из ключевых, однако никакие договоренности «за спиной» Украины достигнуты не будут. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга с главой ОБСЕ Анн Линде в Киеве.

«Хотя российская сторона говорит, что Украина будет одним из попутных вопросов, которых могут коснуться во время разговора, но на самом деле Украина будет одним из важных вопросов, который будут обсуждать», – отметил Кулеба.



Он подчеркнул, что украинская сторона «хорошо понимает позицию США», но не видит рисков того, чтобы на этой встрече была достигнута какая-то договоренность по Украине у нее «за спиной».



«Мы очень четко довели до наших партнеров, что никакие договоренности по Украине, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут», – сказал Кулеба.



Он добавил, что Украину никто не сможет заставить пересечь «красные линии» национальных интересов.



«Что бы ни происходило, какие бы сценарии ни случались, мы всегда будем стоять на защите интересов Украины и не воспримем каких-либо сценариев, в рамках которых будут пытаться нас заставить сделать что-то. Ничто не заставит нас пересечь "красные линии" наших национальных интересов», – резюмировал глава МИД.