Вопрос подключения США к «нормандскому» формату Путин и Байден вряд ли обсудят — Козак

Замглавы Администрации президента РФ и его политический советник в «нормандской четверке» Дмитрий Козак заявил, что вопрос включения США в «нормандский формат» Путин и Байден вряд ли обсудят.



Об этом он сказал в комментарии «РИА-новости».



В то же время Козакт отметил, что «Россия не против конструктивных предложений». Он также не думает, что на завтрашнем саммите будут обсуждать перспективы вступления Украины в НАТО.



Относительно того, готовится ли встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, Козак ответил коротко: «нет»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, который можно было бы объединить с Нормандским форматом. В частности, выступил за включение в переговоры США.



Встреча лидеров США и России пройдет завтра в Женеве.