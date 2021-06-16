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На Донетчине зарегистрировали еще 5 смертей от коронавируса

16 июня 2021, 09:00

На Донетчине зарегистрировали еще 5 смертей от коронавируса

В Донецкой области зарегистрировали 5 новых смертей, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

За вторник, 15 июня, в области выявили еще 47 больных ковидом.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировали 90 237 случаев болезни. Из них 86 994 человека выздоровели, а 2 326 умерли.

Первую дозу прививки от коронавируса за сутки получили 1 085 человек, вторую дозу — 1 370 человек. За время прививочной кампании первой дозой привиты 56 916 человек, а второй 16 538 людей.

За вторник, 15 июня, в Украине выявили 1 045 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 226 037 человек. Из них 2 140 978 пациентов выздоровели, а 51 847 человек скончались.

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