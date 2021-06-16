«Кто убийца?»: Путин заявил, что Байден объяснился с ним за резкие заявления

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Джо Байден после того, как назвал российского лидера «убийцей», позвонил и объяснился. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом в Женеве.



«По поводу резких заявлений. Что могу сказать: все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили», – сказал Путин.



Он отметил, что предыдущему президенту США Дональду Трампу в интервью задавали подобный вопрос – считает ли он Путина убийцей. Трамп не стал отвечать на него прямо.



«Что касается различного рода обвинений – вспомните, его предшественник, – ему задали такой же вопрос, он уклонился. Действующий президент США решил ответить таким образом, и его ответ отличался от ответа господина Трампа», – сказал Путин.



Президент России добавил, что за все, что происходит в РФ и США, несет ответственность политическое руководство и первые лица этих стран.



«Вот по поводу того, кто и где, и в чем виноват, кто убийца. На улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слова не успеешь сказать – уже стреляют, в грудь или в спину», – сказал Путин.



Он также вспомнил американские операции в Афганистане и в Ираке, отметив, что в Ираке велись расстрелы с беспилотников и вертолетов «явно гражданских лиц».



«Кто несет за это ответственность? Кто убийца?» – заявил Путин.

Ранее Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: «Да».



После этого Путин ответил Байдену: «Кто как обзывается, тот так и называется». Также он пожелал тогда здоровья американскому лидеру и заявил, что готов в ближайшие дни провести переговоры с президентом США.