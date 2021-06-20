В Украине коронавирус диагностировали у 479 человек за сутки

За минувшие сутки, 19 июня, в Украине выявили 479 случаев заражения коронавирусом — это на 373 меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 755 человек, а 24 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 229 523 человек. Из них 2 151 463 пациента выздоровели, а 52 016 человек скончались.



Вчера провели 25 337 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской, Николаевской и Киевской (по 32) областях.