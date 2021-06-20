На неподконтрольный Донбасс доставили более 200 тонн гуманитарной помощи за неделю

За последнюю неделю через линию соприкосновения на Донбассе отправили свыше 200 тонн гуманитарной помощи для жителей временно неподконтрольных территорий. Об этом сообщил пресс-офицер Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игорь Лизогуб, передает «Дом».



По его словам, в состав помощи жителям ОРДЛО вошли продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы.



«За прошедшую неделю через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье" проехало 14 грузовиков. Так, международными организациями для жителей временно оккупированной территории доставлены строительные материалы, продуктовые, гигиенические наборы. В целом вес груза составил более 216 тонн», – сообщил Лизогуб.



Он уточнил, что это груз от Международного комитета Красного Креста и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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