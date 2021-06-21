Главы МИД стран Евросоюза и министерство финансов США одновременно ввели новые санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича.



Санкции Евросоюза затронут ключевые секторы экономики Беларуси, включая экспорт калийных удобрений, нефти и нефтехимических продуктов, а также табачную промышленность и финансовый сектор.



Совет министров утвердил постановление о внесении в санкционный список 86 компаний и физических лиц: новые ограничения включают замораживание активов и запрет на выдачу виз. Как сообщается, имена и названия компаний будут опубликованы позже.



Министерство финансов США объявило, что вносит в санкционный список еще 16 белорусских чиновников и силовиков и пять учреждений: КГБ Беларуси минский изолятор на Окрестина, внутренние войска МВД, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и УВД Брестской области.



Среди 16 персон, попавших под санкции США — пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, командир спецподразделения КГБ «Альфа» Сергей Зубков, генпрокурор Андрей Швед, командующий внутренними войсками Николай Карпенков, замминистра юстиции Сергей Калиновский, начальники минской и брестской милиции Михаил Гриб и Александр Астрейко, а также семь членов центризбиркома.



Известно, что семь человек из числа подвергшихся санкциям Евросоюза напрямую связаны с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair. В списке также фигурируют лица, причастные к фальсификациям выборов, репрессиям и пыткам. Перед заседанием в Люксембурге главы МИД ЕС провели неформальную встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Это будет уже четвертый пакет ограничительных мер, введенный после выборов в августе 2020 года, которые белорусская оппозиция и ЕС считают нелегитимными. В прошлом году ЕС ввели санкции в отношении 88 человек, включая самого Александра Лукашенко и высших чиновников. Окончательно решение по санкциям будет принято на саммите ЕС 24-25 июня.



Евросоюз — второй по величине после стран Евразийского экономического союза торговый партнер Беларуси. По данным Еврокомиссии, объем белорусского экспорта товаров и услуг в страны ЕС в 2020 году составил почти 7 млрд долларов, или чуть менее 12% ВВП страны.



Промышленные предприятия приносят Беларуси 93% валютной выручки. Экспорт концерна «Белнефтехим» в прошлом году составил 4,2 млрд долларов, экспорт удобрений «Беларуськалия» — 2,4 млрд долларов. »Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей удобрений, на его долю приходится около 20% мирового рынка.