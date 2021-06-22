Штаб: 5 нарушений «тишины» и пролеты БПЛА боевиков с начала суток

С начала текущих суток, 22 июня, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Обстрелы произошли вблизи Золотого-4, Авдеевки и Красногоровки.



Боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В районе Марьинки и Светлодарскп зафиксированы пролеты беспилотников типа «Орлан-10» и «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения.



«БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ. Боевых потерь в результате вражеского огня нет», — добавили в штабе.



О действиях российских наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.