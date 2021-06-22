По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области не выявлено ни одного нового заболевшего коронавирусной болезнью за сутки. С начала пандемии на подконтрольной Украине территории коронавирус подтвержден у 90 389 человек: 87 280 пациентов выздоровели, а 2 329 умерли от осложнений.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено три новых случая COVID-19. Всего ковид выявлен у 26 494 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 25 151 человек, умерли 932 человека.



Политика



Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время посетить Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.



Основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский считает, что недавнее открытие внутренней «границы» между территориями, которые контролируют группировки «ДНР» и «ЛНР» связано с ослаблением накануне выборов в Госдуму РФ.



Общество



Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц, которые были просрочены в период карантина, до 1 сентября 2021 года.



Группировки «Л-ДНР» упростили для жителей подконтрольных им территорий оформление российского страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрации на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) России.



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