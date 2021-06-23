Глава МИД Германии: Нормандскому формату нужна новая динамика

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Нормандскому формату нужна новая динамика. Об этом он сказал на совместном брифинге с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает «РБК-Украина».



Дипломаты обсудили урегулирование ситуации в Украине.



Глава МИД Германии сообщил, что в ходе беседы указал на необходимость новой динамики Нормандского формата.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США будут привлечены к переговорам по Донбассу и предлагал расширить Нормандский формат до семи участников за счет США, Канады и Британии.

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время посетить Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.