На Луганщине от ковида умерли трое пенсионеров

В Луганской области медики подтвердили 18 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли еще трое пожилых людей — 60-летний мужчина, 73-летняя и 83-летния женщины из Северодонецка. Об этом сообщили в Луганской областной госадминистрации.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 26 535 человек.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 939 человек. Выздоровели – 25 294 (64 за последние сутки), лечатся — 302 (89 — стационарно, 213 — амбулаторно).



Уровень госпитализации в Луганской области на 100 тысяч населения равен 10,3 (при пороговом 60).