Новоназначенная глава Агентства ООН по делам беженцев в Украине посетила КПВВ на Луганщине

Глава Агентства ООН по делам беженцев в Украине побывала на Луганщине. Фото: ГПСУ

Новоназначенная глава Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг 23 июня побывала с визитом в Луганской области. Она ознакомилась с работой КПВВ «Станица Луганская» и «Счастье», сообщает Госпогранслужба Украины.



Представители гуманитарной миссии «Пролиска», которые участвовали в посещении, рассказали главе Агентства ООН о том, что в последнее время возросло число пересекающих КПВВ.



«КПВВ в Станице Луганской – единственный на сегодняшний день работающий КПВВ в Луганской области. После решения украинского правительства о смягчении карантинных ограничений и отмене обязательной самоизоляции или ПЦР-тестирования для лиц, пересекающих линию разграничения на Донбассе, количество тех, кто пересекает данный КПВВ, увеличилось в три раза», – сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Фото: Facebook «Пролиска»

По его словам, сейчас количество пересекающих КПВВ в Станице Луганской возросло с привычных 1500 человек – именно столько людей в среднем пропускали за сутки во время карантина – до 4600 человек. Такое количество зафиксировали 23 июня.



Представительница УВКБ ООН ознакомилась с работой сервисного центра на КПВВ «Счастье» и электрокаров в Станице Луганской, которые являются единственным транспортом на данном КПВВ.

Фото: Facebook «Пролиска»

«В связи с увеличившимся количеством пересекающих КПВВ в Станице Луганской электрокары теперь курсируют каждые 2-3 минуты», – отметил Евгений Каплин.



По данным «Пролиски», с начала запуска в августе 2019 года и по состоянию на июнь 2021 года электрокарами на КПВВ «Станица Луганская» бесплатно воспользовались более 221 тысячи человек.