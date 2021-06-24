По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще три человека. За сутки выявлен 51 заболевший. За все время пандемии на подконтрольной властям территории выявлен 90 491 случай болезни.: 87 492 человека выздоровели, 2 338 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 195 новых случаев заражения. При этом 10 человек умерли, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 42 277 заболевших ковидом. Из них 35 497 человека выписаны, а 3201 — умер.



В Луганской области медики подтвердили 18 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли еще трое больных. Всего на подконтрольной территории ковид подтвержден у 26 535 человек. Из них умерли 939 человек, выздоровели — 25 29.



СНБО рекомендовал возобновить ПЦР-тестирование на пунктах пропуска с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Это входит в пакет мер по предупреждению распространения штамма коронавируса «Дельта».



Политика



Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня о санкциях в отношении ряда участников группировок «Л-ДНР».



Общество



Прокуратура Нидерландов не станет принимать во внимание в качестве свидетельства информацию о том, что у США есть спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска ракеты по лайнеру «Малайзийских авиалиний».



Подписывайтесь на рассылку: