В «ДНР» считают, что подземные толчки в Макеевке не представляют угрозы для зданий

В «МЧС ДНР» считают, что подземные толчки в Макеевке не представляют угрозы для зданий. Подземные колебания в Советском районе города отнесли к малым техногенным землетрясениям. Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР».



С 19 марта 2021 года жители поселка Объединенный снова стали жаловаться на сейсмическую активность. 17 апреля там были установлены четыре станции сейсмического контроля «Ермак—5» для мониторинга негативных динамических явлений.



Проведенные исследования, утверждают в группировке, показали, что результаты инструментальных наблюдений деформации земной поверхности не превышают допустимых значений, что не приводит к негативным последствиям эксплуатации зданий и сооружений.



Утверждается, что в этот период зафиксировано 65 динамических явлений магнитудой от 0,64 до 2,35 балла на глубинных отметках от 180 до 760 метров. Максимальная магнитуда — 2,35 балла — зафиксирована 22 апреля на глубине 429 метров.

Подземные толчки, которые приводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц фиксировались в поселке Объединенный Советского района Макеевки. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом 2020 года и стала особенно заметной осенью.



Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами на шахте «Калиновская-Восточная».