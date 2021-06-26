«ДНР» сообщила о 239 заболевших и 8 умерших от коронавируса за сутки

За пятницу, 25 июня, в отдельных районах Донецкой области выявили 239 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели 118 человек, а 8 пациентов умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 42 743 случая ковида. Из них 35 752 пациента выздоровели, 3 218 человек скончались.



За сутки также выявили 81 случай пневмоний. Из них госпитализированы 62 человека. Всего на лечении остаются 1 046 пациентов с пневмониями, из них 547 – на кислородной поддержке (+13 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.