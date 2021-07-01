Коронавирус на Луганщине: 28 новых случаев и четверо умерших за сутки

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 28 новых случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли еще четыре человека, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Больше всего новых больных выявили в Попасной – 11 и Северодонецке – девять. Кроме того, в Старобельске заболели три человека, в Рубежном, Марковке, Сватово, Станице Луганской, Троицке – по одному.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли две женщины и двое мужчин из Северодонецка возрастом от 68 до 82 лет.



С начала пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 620 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 25 447 человек, умерли – 947.

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