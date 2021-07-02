За минувшие сутки, 1 июля, в отдельных районах Донецкой области выявили 158 заразившихся коронавирусной инфекцией. Кроме того, 77 человек выздоровели, а 14 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



За все время пандемии там подтверждают 43 385 заболевших ковидом. Из них 36 090 человек выздоровели, а 3 275 умерли.



Кроме того, за сутки в ОРДО выявили 76 случаев пневмоний. Из них госпитализировали 60 человек. Всего на лечении 1011 пациентов с пневмониями, из них 506 на кислородной поддержке (+16 за сутки).



В отдельных районах Луганской области «Минздрав» группировки «ЛНР» сообщил о 24 новых случаях коронаивруса. При этом 20 ранее заболевших выписали после выздоровления.



Всего в ОРЛО зафиксировали 5 202 случая ковида. Из них 4 511 человек выписали, а 484 умерли.