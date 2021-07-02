В Кремле заявили, что никакой подготовки встречи Путина и Зеленского не ведется. В ОП отреагировали

Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на сегодня не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Представитель Кремля подчеркнул, что слова Зеленского о том, что украинцы и россияне – два разных народа, «никак не укладываются в процесс подготовки встречи».



«Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», – добавил Песков.



Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал «РБК-Украина» заявление об отсутствии подготовки встречи президентов, назвав его «уловкой» российской стороны.



«Это банальные психологические уловки россиян», – отметил он.

30 июня президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что считает россиян и украинцев единым народом. «Я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ. Я считаю, что мы вообще один народ», — сказал он. При этом Путин не исключил встречу с Зеленским, но подчеркнул, что «надо только понять, о чем говорить».



Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это и заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом из-за агрессии РФ. Он также добавил, что, «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами». Зеленский также подтвердил готовность встретиться с Путиным.