В Украине – еще 700 заболевших ковидом

В Украине к утру 3 июля зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины. Также за сутки госпитализированы 420 человек, умерли – 36, выздоровели – 1 072 человека.



За все время пандемии коронавируса в стране диагностировали у 2 237 202 человек. Из них выздоровели 2 170 656 пациентов, а 52 460 человек умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.