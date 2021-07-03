В Донецкой области утром была стрельба из минометов

За минувшие сутки, 2 июля, на Донбассе зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреляли в районе Золотого-4, Авдеевки, поселка Пески, возле Старогнатовки, в районе Светлодарска, вблизи Красногоровки и Каменки. В частности, в Авдеевке под удар попала гражданская инфраструктура, обстрелян частный сектор. Стрельба велась из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра. Информация о разрушениях уточняется.



С начала субботы на Донбассе позиции ООС возле Невельского три раза попали под обстрел.



Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы своих позиций.



В незаконных вооруженных формированиях «ДНР» в свою очередь заявили, что по их позициям в Старомихайловке стреляли минами 120 мм со стороны Невельского.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 30 июня 2021-го зафиксировала не менее 40 719 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.