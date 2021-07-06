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«ДНР» заявила о 157 выявленных больных коронавирусом и 14 умерших

06 июля 2021, 13:47

«ДНР» заявила о 157 выявленных больных коронавирусом и 14 умерших

За минувшие сутки, 5 июля, в отдельных районах Донецкой области выявили 157 заболевших коронавирусом. Кроме того, 208 человек выздоровели, а 14 умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 43 859 заболевших ковидом. Из них 36 387 человек выздоровели, а 3 316 умерли.

Кроме того, за сутки в ОРДО выявили 90 случаев пневмоний, что на 28 больше, чем за предыдущий день. Госпитализированы 63 человека. Всего на лечении находятся 1086 пациентов с пневмониями, из них 541 на кислородной поддержке (+23 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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