«ДНР» заявила о 157 выявленных больных коронавирусом и 14 умерших

За минувшие сутки, 5 июля, в отдельных районах Донецкой области выявили 157 заболевших коронавирусом. Кроме того, 208 человек выздоровели, а 14 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 43 859 заболевших ковидом. Из них 36 387 человек выздоровели, а 3 316 умерли.



Кроме того, за сутки в ОРДО выявили 90 случаев пневмоний, что на 28 больше, чем за предыдущий день. Госпитализированы 63 человека. Всего на лечении находятся 1086 пациентов с пневмониями, из них 541 на кислородной поддержке (+23 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.