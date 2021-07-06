Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Германия и Франция несут моральную ответственность за оккупацию Россией части Украины и Грузии – Данилов

06 июля 2021, 15:21

Германия и Франция несут моральную ответственность за оккупацию Россией части Украины и Грузии – Данилов

Германия и Франция несут моральную ответственность за агрессию России в Грузии и Украине, поскольку они блокировали в 2008 году предоставление Плана действий по членству в НАТО этим странам. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью украинскому Forbes.

Он отметил, что коррупция, в которой упрекают Украину международные партнеры, есть и в других странах.

«Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что не является дипломатом, потому прямо высказывает свою точку зрения.

«Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами. Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю», – заявил Данилов.

По его словам, в последнее время Германия «изменила свой тон». «Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России», – считает секретарь СНБО.

Читайте также:

«Разберемся со структурой собственности». Данилов — о возможности закрытия канала «Интер»

Еще по теме

Люди
Алексей Данилов
Места
Украина Россия Германия Франция Грузия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:14
«ЛНР» усилила ответственность за «реабилитацию нацизма»
15:44
Абитуриента из ОРЛО дважды оштрафовали украинские пограничники за проезд через РФ
13:47
«ДНР» заявила о 157 выявленных больных коронавирусом и 14 умерших
09:58
«ДНР» отчиталась о запуске автобусов по «международным маршрутам» в ОРЛО
09:17
«ЛНР» сообщила о двух умерших от коронавируса за сутки
21:22
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 июля
20:18
Суд не стал наказывать за госизмену сотрудника Минюста, завербованного ФСБ РФ
17:41
HRW узнала новые факты жестокого обращения с пленными в Донецке
10:44
«ДНР» хочет провести амнистию
22:05
Штрафы на границе отменили не всем. А что на КПВВ? Дайджест НД ►
21:14
Главные события Донбасса за неделю
13:11
«ЛНР»: Непогода оставила без электричества более 1,6 тысяч абонентов
11:47
Коронавирус в ОРДЛО: Почти 150 новых случаев за сутки
22:15
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
14:14
«ДНР» снова откроет свой пункт пропуска на один день
все новости
17:14
«ЛНР» усилила ответственность за «реабилитацию нацизма»
16:51
«Министра торговли и промышленности ДНР» будут заочно судить за преступления против Украины
16:35
На Донетчине реализуют пилотный проект трансформации угольного города
15:44
Абитуриента из ОРЛО дважды оштрафовали украинские пограничники за проезд через РФ
15:38
Суд по делу Нели Штепы продолжит заседание 13 июля
15:21
Германия и Франция несут моральную ответственность за оккупацию Россией части Украины и Грузии – Данилов
14:46
Правозащитники разъяснили, когда переселенцу могут отказать в выдаче справки ВПЛ
14:17
JBL извинилась за карту Украины без Донецка, Луганска и Крыма
14:12
Госкино с начала года запретило показ в Украине семи фильмов и сериалов
13:47
«ДНР» заявила о 157 выявленных больных коронавирусом и 14 умерших
13:36
«Разберемся со структурой собственности». Данилов — о возможности закрытия канала «Интер»
13:09
Штрафы, долги по ЖКХ и кредитам разрешили списывать с банковских карт: Подробности
12:35
Мариуполь снова заливает, вода в Азовском море поднялась почти на метр
12:02
Бывшего военного и чиновника будут судить за хищение почти 3 миллионов гривен при строительстве блиндажей на Донбассе
11:56
В МИД РФ допустили участие США в урегулировании конфликта на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02
Штрафы на границе отменили не всем. А что на КПВВ? Дайджест НД ►
04 июля, 22:05
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
03 июля, 22:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция