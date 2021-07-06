Германия и Франция несут моральную ответственность за оккупацию Россией части Украины и Грузии – Данилов

Германия и Франция несут моральную ответственность за агрессию России в Грузии и Украине, поскольку они блокировали в 2008 году предоставление Плана действий по членству в НАТО этим странам. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью украинскому Forbes.



Он отметил, что коррупция, в которой упрекают Украину международные партнеры, есть и в других странах.



«Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», – сказал Данилов.



Он подчеркнул, что не является дипломатом, потому прямо высказывает свою точку зрения.



«Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами. Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю», – заявил Данилов.



По его словам, в последнее время Германия «изменила свой тон». «Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России», – считает секретарь СНБО.