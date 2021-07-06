Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен изучить структуру собственности телеканала «Интер», прежде чем рассматривать вопрос возможного введения санкций в отношении вещателя. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью украинскому Forbes.



«Кроме "Интера" работает много каналов, которые не всем нравятся, но никакой избирательности нет. Главное, чтобы были доказательства. Разберемся со структурой собственности "Интера", тогда посмотрим», — сказал Данилов.



Так он ответил на вопрос, закроет ли власть телеканал Дмитрия Фирташа «Интер». Против Фирташа уже ввели санкции в июне.