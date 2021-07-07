«ДНР» назвала города с наибольшим распространением COVID-19

«Минздрав» группировки «ДНР» назвал территории, которые лидируют по заболеваемости коронавирусом и пневмониями.



«На данный момент города Горловка и Енакиево являются лидерами по заболеваемости COVID-19 и пневмониями, несмотря на относительно стабильную ситуацию по заболеваемости в целом в республике», – говорится в сообщении.



Как отмечается, в данное время развернуто 20 госпитальных баз по лечению пациентов с COVID-19 и пневмониями, где оказывают помощь пациентам с тяжелым течением болезни.



«Минздрав» призвал проявлять «социальную ответственность»: продолжать носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, избегать мест массового скопления людей и чаще мыть руки.