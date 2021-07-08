Глава ДонОГА второй раз вакцинировался от коронавируса

Павел Кириленко получил вторую дозу вакцины. Фото: ДонОГА

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко получил вторую дозу вакцины от коронавируса и завершил иммунизацию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



«Как и в прошлый раз, вакцинацию в ОГА организованно провели работники мобильных бригад, использовав вакцину, целенаправленно выделенную на прививку работников органов государственной власти», — рассказал глава области.



Кириленко, как и большинство работников ДонОГА, вакцинировался вакциной Comirnaty производства Pfizer. Некоторые предпочли препарат CoronaVac производства Sinovac Biotech.



Первую дозу вакцины Кириленко получил 17 июня.