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Доступа нет, поля заминированы: Жители прифронтовой зоны стали должниками по уплате земельного налога

08 июля 2021, 17:26

Доступа нет, поля заминированы: Жители прифронтовой зоны стали должниками по уплате земельного налога

В прифронтовой Николаевке на Донетчине более 500 местных жителей не могут пользоваться своими земельными участками из-за того, что они заминированы или там расположены укрепления военных. В то же время долги по налогам за землю растут, говорится в сюжете «Суспільне. Донбас».

Фермер Геннадий Рудиченко арендует около 6 га земли. Более 20 лет он выращивал овощи и пшеницу. С 2014 года дорога к его землям заминирована, рассказывает мужчина. Пользоваться землей не может, а налоги на землю насчитывают ежегодно. Геннадий говорит, что их не платит, и сейчас долг составляет свыше 18 тысяч гривен.

«В 2014 году с началом боевых действий, конечно, пришлось отсюда выехать, потому что там и танки, и БМП ездили по полю, и "Грады" сыпали ночью, в общем все было брошено. И я не платил, потому что как объснять ситуацию, что не просто я туда не хочу ехать, а оно заминировано», – говорит Рудиченко.

Жительница поселка Лидия получила в 2018 году 12 га земли в наследство. Женщина подтверждает слова Геннадия – обрабатывать землю нет возможности, потому что она заминирована. С 2018 года имеет долг за землю, оплатить его не может.

«Доступа к земле нет, в аренду ее никто не возьмет. Мне только долги капают. Я работаю почтальоном, но я работаю на 0,6 ставки, и в свете последних событий, когда у нас вообще хотели забрать доставку пенсий, я вообще бы могла остаться без работы», – рассказала женщина.  

В состав Николаевского сельсовета входит четыре населенных пункта. Это – более 7 тысяч га сельскохозяйственных земель. По словам землеустроительницы Валентины Манько, из них 4,5 тыс. га сейчас не используются.

«Поднимался вопрос неоднократно о списании тех долгов – и мы сами, и фонды помогают нам, но пока безрезультатно», – отмечает Манько.

Из-за того, что люди не оплачивают налоги на землю, местный бюджет недополучил более 600 тыс. грн за год.

В профильном департаменте облгосадминистрации пояснили, что Кабинет министров должен был выкупать землю у собственников для целей обороны государства или обменивать на равноценные участки. Но в связи с тем, что линия соприкосновения меняется, и координаты участков, где расположены укрепления, являются секретными и не подлежат внесению в государственный земельный кадастр, то провести эту процедуру невозможно.

Чтобы решить вопрос земель, которые нельзя использовать из-за заминирования, необходимо вносить изменения в Налоговый кодекс Украины, считает главный эксперт по вопросам адвокации гуманитарной миссии «Пролиска» Игорь Сосонский.

«Из Налогового кодекса мы установили, что земли, которые находятся на неподконтрольной территории, освобождены от уплаты налога. Населенный пункт Николаевка не внесен в это постановление, и поэтому люди получают счета на уплату налога», – говорит правозащитник.

Поселок Николаевка находится за 3 км от линии соприкосновения.

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