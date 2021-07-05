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Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре

05 июля 2021, 19:02

Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре

В прифронтовом селе Старый Айдар на Луганщине уже седьмой год войны люди вынуждены ходить пешком в соседний населенный пункт за продуктами и лекарствами, а родители – водить своих детей туда в школу. Автомобильный мост был взорван в результате боевых действий в 2014 году и с тех пор не ремонтировался. Ситуацию на месте изучали журналисты «Новостей Донбасса».

Ближайшая школа находится в пяти километрах отсюда. Ни рейсовых, ни школьного автобуса здесь нет.

Третьеклассник Игорь Бобрышев рассказал, что встает в 5 часов утра, чтобы собраться и прийти в школу.

Мама Игоря Галина говорит, что прямого сообщения с городом Счастье нет с тех пор, как в результате боевых действий взорвали мост. На его месте жители смогли установить только пешеходное деревянное перекрытие, да и то – материал на него дали в Красном Кресте.

Но эта временная переправа «ничья», и никто не отвечает за ее состояние, отмечают в гуманитарной миссии «Пролиска».

«Данная деревяная конструкция не находится ни на чьем балансе. Если с ней что-то случится – никто за это ответственности нести не будет», – говорит региональный представитель «Пролиски» в Луганской и Донецкой областях Игорь Колосовский.

В объезд добираться до Счастья – 22 километра через другие села. В самом Старом Айдаре нет ни больницы, ни аптеки, ни школы, ни даже детского сада. За всем нужно идти в город.

Жительница села Галина Бобрышева рассказала, как семья с двумя школьниками приспособилась к таким условиям жизни. «Старший сын остается там целую неделю. А в пятницу я его забираю домой. Второго сына я вожу каждый день в школу: с понедельника по пятницу. Зимой по этому мосту очень страшно ходить, когда снег кругом, лед. И очень страшно», – говорит женщина.

В селе остается жить чуть более 200 человек. А до фронта здесь меньше 800 метров. По словам местных жителей, до войны в селе проживало более полутысячи людей. Местная церковь – старинная, была построена еще в 1811 году. Но сейчас она закрыта, священник приезжает сюда только по праздникам.

Со своей проблемой жители обращались к местным властям, ОБСЕ, Красному Кресту и гуманитарной миссии «Пролиска».

«Мы со своей стороны как гуманитарная миссия обратились к президенту, в Кабинет министров, в министерство инфраструктуры, написали письмо, в котором изложили суть этой проблемы. На сегодняшний день у нас есть два ответа: от министерства инфраструктуры и от Луганской облгосадминистрации. Мининфраструктуры нам написало, что мост находится на балансе Счастьенской громады, и данную проблему больше стоит решать им, потому что это относится к местным бюджетам. А Луганская облгосадминистрация нам ответила, что уже распланирован бюджет фактически на 100%. Реконструкции данного объекта там нет», – сообщил региональный представитель «Пролиски» Игорь Колосовский.

К Счастьенской громаде село Старый Айдар присоединили в этом году. Ранее оно относилось к Станице Луганской, а это в двух часах езды отсюда. В Счастьенской городской военно-гражданской администрации о проблеме знают, но пока решить не могут – денег нет.

«Нами уже поданы письма на высшие органы власти: в районную администрацию, в областную военно-гражданской администрации о проведении проектных работ и выделении на это средств, а также о выделении средств на восстановление этого моста хотя бы для проезда до 3,5 тонн автомобилей. Это как минимум, но постараемся в полном объеме», – рассказал руководитель Счастьенской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Если деньги на восстановления моста выделят, говорят в Счастьенской ВГА, то подготовить проектную документацию могли бы в этом году, а в следующем – восстановить автомобильное сообщение со Старым Айдаром. Но выделит ли хоть кто-то деньги – пока не известно.

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