Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре

В прифронтовом селе Старый Айдар на Луганщине уже седьмой год войны люди вынуждены ходить пешком в соседний населенный пункт за продуктами и лекарствами, а родители – водить своих детей туда в школу. Автомобильный мост был взорван в результате боевых действий в 2014 году и с тех пор не ремонтировался. Ситуацию на месте изучали журналисты «Новостей Донбасса».



Ближайшая школа находится в пяти километрах отсюда. Ни рейсовых, ни школьного автобуса здесь нет.



Третьеклассник Игорь Бобрышев рассказал, что встает в 5 часов утра, чтобы собраться и прийти в школу.



Мама Игоря Галина говорит, что прямого сообщения с городом Счастье нет с тех пор, как в результате боевых действий взорвали мост. На его месте жители смогли установить только пешеходное деревянное перекрытие, да и то – материал на него дали в Красном Кресте.



Но эта временная переправа «ничья», и никто не отвечает за ее состояние, отмечают в гуманитарной миссии «Пролиска».



«Данная деревяная конструкция не находится ни на чьем балансе. Если с ней что-то случится – никто за это ответственности нести не будет», – говорит региональный представитель «Пролиски» в Луганской и Донецкой областях Игорь Колосовский.



В объезд добираться до Счастья – 22 километра через другие села. В самом Старом Айдаре нет ни больницы, ни аптеки, ни школы, ни даже детского сада. За всем нужно идти в город.



Жительница села Галина Бобрышева рассказала, как семья с двумя школьниками приспособилась к таким условиям жизни. «Старший сын остается там целую неделю. А в пятницу я его забираю домой. Второго сына я вожу каждый день в школу: с понедельника по пятницу. Зимой по этому мосту очень страшно ходить, когда снег кругом, лед. И очень страшно», – говорит женщина.



В селе остается жить чуть более 200 человек. А до фронта здесь меньше 800 метров. По словам местных жителей, до войны в селе проживало более полутысячи людей. Местная церковь – старинная, была построена еще в 1811 году. Но сейчас она закрыта, священник приезжает сюда только по праздникам.



Со своей проблемой жители обращались к местным властям, ОБСЕ, Красному Кресту и гуманитарной миссии «Пролиска».



«Мы со своей стороны как гуманитарная миссия обратились к президенту, в Кабинет министров, в министерство инфраструктуры, написали письмо, в котором изложили суть этой проблемы. На сегодняшний день у нас есть два ответа: от министерства инфраструктуры и от Луганской облгосадминистрации. Мининфраструктуры нам написало, что мост находится на балансе Счастьенской громады, и данную проблему больше стоит решать им, потому что это относится к местным бюджетам. А Луганская облгосадминистрация нам ответила, что уже распланирован бюджет фактически на 100%. Реконструкции данного объекта там нет», – сообщил региональный представитель «Пролиски» Игорь Колосовский.



К Счастьенской громаде село Старый Айдар присоединили в этом году. Ранее оно относилось к Станице Луганской, а это в двух часах езды отсюда. В Счастьенской городской военно-гражданской администрации о проблеме знают, но пока решить не могут – денег нет.



«Нами уже поданы письма на высшие органы власти: в районную администрацию, в областную военно-гражданской администрации о проведении проектных работ и выделении на это средств, а также о выделении средств на восстановление этого моста хотя бы для проезда до 3,5 тонн автомобилей. Это как минимум, но постараемся в полном объеме», – рассказал руководитель Счастьенской военно-гражданской администрации Александр Дунец.



Если деньги на восстановления моста выделят, говорят в Счастьенской ВГА, то подготовить проектную документацию могли бы в этом году, а в следующем – восстановить автомобильное сообщение со Старым Айдаром. Но выделит ли хоть кто-то деньги – пока не известно.