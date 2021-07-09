Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области выявили 17 новых случаев COVID-19

09 июля 2021, 13:00

В Луганской области выявили 17 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 8 июля, в Луганской области лабораторно подтверждены 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

По три новых случая выявили в Лисичанске, Северодонецке, по два в Новоайдаре, Станице Луганской, по одному в Рубежном, Беловодске, Кременной, Марковке, Попасной, Старобельске, Троицке.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 подтвержден у 26 711 человек. Из них выздоровели — 25 561 (10 за последние сутки), лечатся — 196, умерли 954 человека.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 12,2 (при пороговом 60).

«Минздрав» группировки «ЛНР» за сутки зарегистрировал 50 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии там подтвердили 5 424 заболевших ковидом. Из них 4 593 пациентов выздоровели, а 493 человека умерли.

Еще по теме

Прочее
коронавирус
Места
Луганская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:17
«ДНР» сообщила о 210 новых случаях ковида и 27 смертях
12:02
«ЛНР» зафиксировала полсотни новых заболевших ковидом
10:24
В Донецке умерла сотрудница агентства NewsFront
23:33
Вооруженный боевик «ДНР» угрожал патрулю ОБСЕ сбить беспилотник
21:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июля
13:36
Парк у «Донбасс Арены» зарос сорняками
12:54
«ДНР» увеличит численность призывников на «военную службу»
11:36
«ДНР»: 127 новых заболевших коронавирусом и 13 смертей
11:10
В «ДНР» допустили отмену комендантского часа осенью
10:49
«ЛНР»: 55 новых заболевших ковидом и двое умерших
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июля
18:25
«ДНР» назвала города с наибольшим распространением COVID-19
13:40
Пушилин признал, что рост цен провоцирует коррупция в структурах «ДНР»
12:30
«ЛНР» обновит свои «паспорта»
12:14
На неподконтрольной Донетчине вчера от ковида умерли 12 человек
все новости
14:17
«ДНР» сообщила о 210 новых случаях ковида и 27 смертях
14:09
Глава СММ ОБСЕ призвал стороны взять на себя ответственность для улучшения ситуации на Донбассе
13:42
Венедиктова: Главное — успеть завершить расследование против Медведчука
13:00
В Луганской области выявили 17 новых случаев COVID-19
12:48
В России за сутки выявлено максимальное с начала января количество заразившихся коронавирусом
12:17
Жителя села на Луганщине задержали за хранение боеприпасов и взрывчатки
12:02
«ЛНР» зафиксировала полсотни новых заболевших ковидом
11:09
Холдинг Новинского вышел из переговоров о покупке телеканала «Наш»
10:53
Для больниц в зоне ООС поступил гуманитарный груз из Франции
10:24
В Донецке умерла сотрудница агентства NewsFront
09:53
Евросоюз снова призвал Россию обеспечить свободу передвижения миссии ОБСЕ
09:23
Обстрелы на Донбассе: украинский военный погиб, еще один ранен за сутки
09:17
В Донецкой области выявили 46 случаев коронавируса
08:36
Суд продлил домашний арест Медведчуку еще на два месяца
08:15
655 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
все новости
ВИДЕО
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02
Штрафы на границе отменили не всем. А что на КПВВ? Дайджест НД ►
04 июля, 22:05
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
03 июля, 22:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция