В Луганской области выявили 17 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 8 июля, в Луганской области лабораторно подтверждены 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



По три новых случая выявили в Лисичанске, Северодонецке, по два в Новоайдаре, Станице Луганской, по одному в Рубежном, Беловодске, Кременной, Марковке, Попасной, Старобельске, Троицке.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 подтвержден у 26 711 человек. Из них выздоровели — 25 561 (10 за последние сутки), лечатся — 196, умерли 954 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 12,2 (при пороговом 60).

«Минздрав» группировки «ЛНР» за сутки зарегистрировал 50 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии там подтвердили 5 424 заболевших ковидом. Из них 4 593 пациентов выздоровели, а 493 человека умерли.