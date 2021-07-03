Путин утвердил новую версию стратегии национальной безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной стратегии национальной безопасности, согласно которой планируется развивать стратегическое сотрудничество с Индией и Китаем. В документе говорится, что «вестернизация» несет угрозу культурному суверенитету страны, передает «Радио Свобода».



В стратегии сказано, что против России проводится целенаправленная политика сдерживания. Одним из способов обеспечения экономической безопасности названо сокращение использование доллара и производство отечественных вакцин.



Чаще всего в стратегии используется формулировка «США и их союзники», когда речь идет об источнике угроз или странах, оказывающих противодействие России. В частности, в блоке «Оборона страны» говорится, что планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности.



На Вашингтон и его союзников возлагается также ответственность за «активные нападки на традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности». Такие же действия, как отмечается, совершаются «иностранными некоммерческими неправительственными, религиозными, экстремистскими и террористическими организациями».



В стратегии прямо не упоминается Украина, однако в числе задач указано «укрепление братских связей между русским, белорусским и украинским народами» и одной из целей стратегии определено «укрепление позиций русского языка как языка международного общения».



Кроме того, в документе говорится, что вблизи государственной границы России обостряется военно-политическая обстановка, а «действия некоторых стран направлены на инспирирование в СНГ дезинтеграционных процессов в целях разрушения связей России с ее традиционными союзниками. Ряд государств называет Россию угрозой и даже военным противником».



Предыдущая редакция стратегии была утверждена в конце 2015-го года. Новую редакцию документа одобрили в мае на Совете безопасности России.