Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия передаст Украине 1,5 миллиона доз вакцин от коронавируса. Об этом она сказала на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Меркель отметила, что предметом обсуждения на встрече стали двусторонние отношения Германии и Украины и, в частности, совместные усилия по борьбе с коронавирусом.



«Мы в дружественных отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы пандемии COVID-19. Можем сегодня обещать Украине передать 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Это очень важный шаг», – подчеркнула канцлер.



При этом Меркель не уточнила, какую именно вакцину Германия передаст Украине.