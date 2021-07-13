В МИД Великобритании рассказали о нарушениях прав человека в Крыму и ОРДЛО

Россия в 2020 году регулярно нарушала права человека в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в «Отчете о правах человека и демократии» за 2020 год, опубликованном на сайте МИД Великобритании.



Отмечается, что Россия продолжала игнорировать призывы международных мониторинговых организаций отменить ограничения доступа в неподконтрольные правительству районы на востоке Украины и Крым.



«В Крыму де-факто российские власти продолжили преследовать группы меньшинств и диссидентов, используя произвольные аресты, пытки и запугивание для ограничения основных свобод. По меньшей мере 109 политических заключенных остались под стражей в России и Крыму, в том числе 72 крымских татар, многие из них содержались в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам и жестокому обращению, или им было отказано в медицинской помощи», — говорится в отчете.



В ведомстве сообщили, что Британия оказала поддержку правозащитным организациям в Крыму, чтобы они могли продолжать отслеживать ситуацию с правами человека и искать возможность компенсаций жертвам злоупотреблений.



Британские правозащитники отметили, что в 2021 году продолжат призывать российские органы власти выполнять собственные международные обязательства по правам человека.



«Великобритания также поддержит новую международную Крымскую платформу, которая объединит мировое сообщество ради содействия возвращения Крыма в Украину», — подытожили в МИД Великобритании.



Крымская платформа — новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека, а также достижения главной цели — деоккупации Крыма и возвращения его Украине.



Первый саммит Крымской платформы анонсирован на 23 августа, на него приглашены лидеры ряда стран и дипломаты.