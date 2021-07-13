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Рада поддержала закон о ВККС с предложениями президента

13 июля 2021, 11:09

Рада поддержала закон о ВККС с предложениями президента

Верховная Рада поддержала с предложениями президента Владимира Зеленского законопроект № 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов.

В законе предусмотрели, что теперь ВККС может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16, однако минимум шесть из них должен быть из числа судей или судей в отставке.

Из текста документа исключили возможность конкурсной комиссии и ее членов привлекать к работе УК экспертов и специалистов. Убрали также положения о праве их доступа ко всем документам и информации, предоставляемой кандидатами. Однако по запросу члена комиссии к ее работе могут привлекаться помощники и переводчики.

Изменения претерпели и положения о выполнении полномочий председателем Высшего совета правосудия в процедурах формирования конкурсной комиссии — отправка обращений к субъектам формирования, подписания решения о формировании первого состава. Такие полномочия предоставили не только главе ВРП, но и исполняющему его обязанности (в случае отсутствия председателя, как есть по состоянию на сейчас).

Верховная Рада 29 июня приняла законопроект № 3711-д, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 5 июля. Спикер Верховной Рады ожидал, что Зеленский применит право вето к данному закону из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.

8 июля глава государства наложил вето на подержанный парламентом законопроект и вернул его со своими предложениями.

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