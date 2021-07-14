Бойко и еще четырех нардепов допросят по делу о «Харьковских соглашениях»

Ряд народных депутатов вызываются на допрос в Службу безопасности Украины в рамках расследования дела по «Харьковским соглашениям». Информация об этом размещена в разделе «повестки» на сайте СБУ.



Спецслужба вызывает на допрос 19 июля нардепов Игоря Палицу (внефракционный) и Дмитрия Шпенова (депутатская группа «За майбутнє»), Виталия Борту и Сергея Ларина (оба из ОПЗЖ) — на 20 июля, а также нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко на 21 июля.



«Указанные граждане Украины были вызваны на допрос в так называемом деле "харьковских соглашений". Как действующие народные депутаты Украины они вызывались через аппарат Верховной Рады», — сообщил агентству «Интерфакс-Украина» спикер СБУ Артем Дехтяренко.

28 января Государственное бюро расследований объявило экс-президенту Виктору Януковичу подозрение в государственной измене в связи с подписанием Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.



В начале марта Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования в 2010 году по ратификации «харьковских соглашений» о продлении пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года. Было открыто соответствующее уголовное производство и проведены обыски в админзданиях органов власти.