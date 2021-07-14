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Жителям ОРЛО доставили более 18 тонн гуманитарной помощи Красного Креста

14 июля 2021, 19:42

Жителям ОРЛО доставили более 18 тонн гуманитарной помощи Красного Креста

Сегодня на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганщины через КПВВ «Счастье» проследовал гуманитарный груз. Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через линию соприкосновения две машины с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

Как сообщается, машины перевозили мебель, сантехнические материалы и одежду общим весом более 18 тонн.

Все КПВВ в Луганской области с украинской стороны функционируют ежедневно с 8:00 до 16:00. Однако пропуск граждан через линию соприкосновения осуществляется только через КПВВ «Станица Луганская», поскольку группировка «ЛНР» блокирует движение дорожными коридорами как через КПВВ «Счастье», так и через КПВВ «Золотое». Через КПВВ «Счастье» боевики пропускают только гуманитарные грузы.

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