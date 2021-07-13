Гуманитарная ситуация на Донбассе ухудшилась по сравнению с прошлым годом – Красный Крест

Глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллет заявила, что гуманитарная ситуация в зоне конфликта на востоке Украины ухудшилась по сравнению с 2020 годом, передает «Интерфакс».



Сегодня она находится в Донецке с рабочим визитом.



«Наблюдая за ситуацией, которая складывалась в прошлом году, когда после перемирия ситуация успокоилась, в этом году ситуация намного ухудшилась», – сказала Жиллет.



В ходе поездки она встретилась с главой «ДНР» Денисом Пушилиным.



«Мы обсуждали вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией в Донецке, с потребностями, которые есть у населения, и помощью, которую мы предоставляем для улучшения ситуации. Также обсуждали причины, которые усугубляют гуманитарную ситуацию, – боевые действия и пандемия», – сказала Жиллет.



Она призвала предоставить жителям временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса доступ к вакцине от коронавируса.

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