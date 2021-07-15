Число заболевших ковидом на Донетчине выросло до 91 тысячи

В Донецкой области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще два пациента. Еще 29 человек заболели за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 91 002 случая коронавирусной болезни. Из них 88 240 человек выздоровели, а 2 373 умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от ковида получили 2128 человек, вторую дозу — 2640 человек. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 94 765 человек, а второй — 51 527.