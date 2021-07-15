Телерадиокомпанию из Лисичанска проверят из-за показа коммунистической символики

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую безвыездную проверку ООО «Телерадиокомпания «Акцент» (Лисичанск Луганская обл.) из-за показа в эфире коммунистической символики. Об этом сообщается на сайте регулятора.



Соответствующую жалобу Нацсовет получил от народных депутатов Сергея Вельможного и Александра Сухова из фракция «Довіра».



Отмечается, что сотрудники Нацсовета провели мониторинг вещания компании по предоставленным ею записям и зафиксировали в выпусках новостей трансляцию 8-10 мая сюжета о праздновании в Лисичанске 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Участники мероприятия применяли коммунистическую символику, в частности флаг СССР и пятиконечную красную звезду.



«Регулятор проверит ООО «Телерадиокомпания "Акцент" на соблюдение им ч. 6 ст. 9, пункта а) ч. 1 ст. 59 закона "О телевидении и радиовещании". Проверка будет проведена в период с 30 июля по 13 августа 2021 года», — говорится в сообщении.



Для проведения проверки «Акцент» обязан предоставить представителю регулятора в Луганской области необходимые документы и материалы.