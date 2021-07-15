Интерпол объявил экс-нардепа Жеваго в международный розыск

По запросу Государственного бюро расследований Интерпол объявил народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов Константина Жеваго в международный розыск.



«27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец банка "Финансы и Кредит", организовал растрату $113 млн этого финансового учреждения», - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.



Следствие установило, что подконтрольная экс-депутату оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.



«После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным», – отмечают в ГБР.



В то же время в пресс-службе экс-нардепа отрицают его объявление в международный розыск.



«Юридическому офису Константина Жеваго известно о подаче украинского бюро Интерпола о его объявлении в международный розыск. Это стало продолжением незаконного уголовного преследования против предпринимателя... Сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет», – говорится в сообщении, переданном агентству «Интерфакс-Украина».



В нем отмечается, что сейчас Интерпол рассматривает дело Жеваго, однако окончательно решение по нему еще не принято.



«Ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года. Продолжительность его рассмотрения свидетельствует, что приведенные в документе аргументы не убедительны и требуют тщательного изучения», – добавили в пресс-службе экс-нардепа.

Осенью 2019 года ГБР заочно уведомило о подозрении бывшего народного депутата Жеваго в причастности к расхищению средств банка «Финансы и Кредит» на сумму 2,5 млрд грн. В начале декабря 2019 года суд избрал Жеваго меру пресечения в виде содержания под стражей.



Ранее в рамках расследования были уведомлены о подозрении двое топ-менеджеров банка «Финансы и Кредит». В двух уголовных делах уведомлены о подозрении также 7 бывших должностных лиц банка, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розыске.