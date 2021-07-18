Боевики обстреляли из минометов украинских военных под Донецком

С начала суток 18 июля в районе операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня.



По информации штаба ООС, вблизи поселка Пески под Донецком боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника НВФ «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.



«О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм», – добавили в штабе ООС.