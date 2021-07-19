Минветеранов: Удостоверения УБД будет интегрировано в сервис «Дія» в октябре

Удостоверения участников боевых действий (УБД) интегрируют в приложение «Дія» в октябре текущего года. Кроме того, планируется подключить к нему возможность оформлять льготный электронный билет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам ветеранов.



«После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг «Дія», — сказал замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук.



По его словам, в приложение планируется внести не только удостоверения УБД, но и всех категорий, которыми занимается министерство.



«Минветеранов разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет доступен в приложении «Дія», — добавил он.



Ведомство также работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая даст защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.



«Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам», — уточнил замминистра.