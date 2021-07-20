«ЛНР» запретила несколько книг христиан-баптистов

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории признали «экстремистскими» и запретили четыре книги «Международного союза церквей евангельских христиан — баптистов» Луганской области. Такое решение принял «Свердловский горрайонный суд ЛНР», передает «Генеральная прокуратура».



Под запрет попали издания:

«Иисус — наша судьба» // Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2008 г.;

«Дверь его дома открыта» // Издательство «Christliche literatur-verbeitung», 1991 г.;

«Обречены на существование?» // Издательство «Christliche literatur-verbeitung», 1992 г.;

«Рожденный чтобы умереть» // Издательство «Мир», 1990 г.

Так называемы суд установил, что «Международный союз церквей евангельских христиан — баптистов» Луганской области, осуществляет свою деятельность на подконтрольной «ЛНР» территории без регистрации в «Министерстве юстиции», а также «активно использует и распространяет печатные издания, содержащие в себе признаки экстремизма».



Указано, что решение «суда» вступило в силу.

Религиозные организации на неподконтрольной территории Донбасса могут открыто работать лишь с позволения группировок «ДНР» и «ЛНР». Чтобы контролировать религиозные течения, «республики» установили правила регистрации таких организаций. Если церковь или община не зарегистрировались, их признают незаконными, а ее учредителей могут арестовать или даже посадить в тюрьму.