Житель Марьинки получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного предмета. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.



По предварительным данным, ранения 52-летний местный житель получил сегодня, 23 июля, в 06:45 во дворе собственного домовладения в городе Марьинка. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела.



Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.



По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).