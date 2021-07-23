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На Донетчине подтвердилось еще 79 новых случаев ковида. Трое пациентов умерли

23 июля 2021, 15:02

На Донетчине подтвердилось еще 79 новых случаев ковида. Трое пациентов умерли

В Донецкой области от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли три человека. Зарегистрировано еще 79 новых случаев. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 91 290 случаев коронавирусной болезни. Из них 88 482 человека выздоровели, а 2 379 умерли.

Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от ковида получили 1603 человека, вторую дозу — 3 116 человек. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 109 525 человек, а второй — 67 797.

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