На Луганщине депутата одного из горсоветов подозревают в получении взятки

Депутата одного из городских советов Луганской области, который занимает должность директора коммунального предприятия, подозревают в получении взятки за заключение договора поставки товара. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



По данным следствия, подозреваемый организовал коррупционную схему при закупке древесины.



«За заключение договора поставки товара и беспрепятственное проведение соответствующих расчетов чиновник требовал от представителя коммерческого предприятия 19 тысяч гривен "отката". Размер неправомерной выгоды составлял 10% от общей суммы договора. Денежные средства передавались двумя траншами», — говорится в сообщении.



Правоохранители задержали руководителя коммунального предприятия 22 июля 2021 в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения второй части средств.



Чиновнику вручено подозрение в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.