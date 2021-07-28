Эстония отправила Украине более 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Эстония отправила в Украину ​​партию гуманитарной помощи — 52 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca (Vaxzevria). Об этом сообщает МИД Эстонии.



Вакцина будет в основном использована для иммунизации военнослужащих резерва в Украине. Эстония в соответствии с решением правительства пожертвует Украине в целом 200 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Из них эти 52 800 доз предоставляются в рамках двусторонней помощи, а остальные — через механизм распределения вакцин Европейского Союза.



Последующие дозы вакцины для Украины будут изготовлены в соответствии с графиком производства на этот год, который сначала был составлен для Эстонии.



Распределение вакцин в виде гуманитарной помощи совместно координируют Министерства социальных дел, иностранных дел и обороны, а также Департамент здоровья Эстонии.

За минувшие сутки 27 июля в Украине вакцинировали от COVID-19 143 328 человек, всего в стране проведено 5 081 924 прививки. Сейчас от коронавируса вакцинировано около 27% населения мира.