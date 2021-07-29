Почти 850 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 28 июля, в Украине выявили 846 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 510 пациентов, а 25 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 250 907 человек. Из них выздоровели 2 185 849 пациентов, а 52 916 человек умерли.



Вчера провели 42 504 тестирования.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.





