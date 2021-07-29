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Почти 850 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

29 июля 2021, 08:13

Почти 850 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 28 июля, в Украине выявили 846 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 510 пациентов, а 25 человек умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 250 907 человек. Из них выздоровели 2 185 849 пациентов, а 52 916 человек умерли.

Вчера провели 42 504 тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.

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